(ANSA) – TORINO, 26 SET – Parapiglia all’ingresso del Palazzo di Giustizia di Torino. All’ora di pranzo un giovane africano ha tentato di forzare i controlli, ma è stato bloccato dai carabinieri. L’uomo, la cui posizione è ora al vaglio delle forze dell’ordine, si è messo a correre quando gli addetti alla sicurezza gli hanno chiesto di aprire lo zainetto per mostrare loro il contenuto. I carabinieri lo hanno fermato appena dentro il tribunale, davanti allo sguardo esterrefatto dei numerosi addetti ai lavori presenti in quel momento. All’interno dello zainetto non sembra essere stato trovato nulla di pericoloso.(ANSA).