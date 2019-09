(ANSA) – ROMA, 26 SET – Sono quattro i giocatori squalificati dal giudice sportivo di Serie B dopo la 5/a giornata di campionato, che si è conclusa ieri sera con un doppio posticipo. Si tratta di Maleh (Venezia), fermato per due giornate, Kiyine (Salernitana), Pina Nines (Chievo) e Ramos (Spezia), fermati tutti per un turno. Squalificati per una giornata anche i tecnici di Trapani e Chievo, Stefano Firicano e Gennaro Sardo, mentre il Crotone è stato multato di 5 mila euro i cori insultanti di matrice territoriale intonati dai propri tifosi nei confronti della tifoseria avversaria.