(ANSA) – ROMA, 26 SET – “La Nazionale per me resta una cosa assai importante, con la maglia dell’Albiceleste ho vissuto momenti intensi, belli e brutti, poi ho deciso di lasciarla”. Così Gonzalo Higuain, in un’intervista a Fox Sports, parla dell’addio alla Nazionale argentina, annunciato a marzo. “Se ci fosse stata la Var ai Mondiali in Brasile? Inutile guardare al passato – ha aggiunto il ‘Pipita’ – ma penso che sarebbe stato diverso. Ho giocato tanti anni con la Nazionale e ho sempre cercato di dare il massimo: ho una figlia bellissima e adesso ho più tempo da dedicare a lei: chiudere con la Nazionale mi dà la possibilità di stare più tranquillo”. A Higuain è stato chiesto quante probabilità ci sono che torni a indossare la maglia del River Plate. “Non chiudo la porta e poi i tifosi del River sono sempre stati splendidi con me – ha ammesso – ma ho due anni di contratto con la Juve, poi si vedrà: in questo momento penso a godermi l’esperienza in bianconero e penso a rispettare la durata del contratto. Ad andare via non ci penso”.