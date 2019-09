(ANSA) – ROMA, 26 SET – Un’Italia concreta che ha mostrato bel gioco e un’ottima organizzazione ha centrato la seconda vittoria consecutiva, con bonus, al Mondiale di rugby in corso in Giappone e il ct degli azzurri, Conor O’Shea, applaude i suoi: “Siamo contenti della prestazione di tutti – ha detto nella conferenza stampa post partita – e abbiamo raggiunto il nostro primo obiettivo: vincere le prime due partite in quattro giorni con il bonus”. “La gestione del gruppo da parte di Dean in questi giorni è stata ottima, rispetto alla Namibia siamo stati più concreti e precisi nell’esecuzione – ha proseguito O’Shea -. Due partite in quattro giorni non sono difficili solo dal punto di vista fisico, ma anche mentale. Siamo molto contenti e adesso vogliamo avere una bella serata tutti insieme per poi preparare al meglio la prossima gara contro il Sudafrica. Sono orgoglioso di tutta la squadra”.