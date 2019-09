(ANSA) – NAPOLI, 26 SET – “Non mi aspettavo questo riconoscimento. A Napoli ho trascorso quattro anni bellissimi della mia vita”. Sono le parole di Ruud Krol, indimenticato difensore del Napoli dei primi anni Ottanta, cui oggi il sindaco Luigi de Magistris ha consegnato la medaglia della città e una targa in segno di “profonda gratitudine e infinito affetto per la sua brillante vita sportiva, di grande calciatore, di campione indiscusso che ha lasciato una traccia indelebile nei cuori dei tifosi napoletani”. Nella targa si sottolinea anche “il carisma esercitato dentro e fuori da gioco”. Krol, una vita calcistica spesa indossando la maglia dell’Ajax, arriva nel Napoli nel 1980 e vi rimane fino al 1984. De Magistris ha spiegato che la decisione di conferire il riconoscimento a Krol nasce “per il suo forte legame con la città”. “Peccato – ha concluso de Magistris – che Krol e Maradona non si siano incontrati, sarebbero stati una coppia perfetta e credo che Krol avrebbe fatto molti lanci per Maradona”.