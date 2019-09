ROMA.- Ad un anno dalle elezioni americane, mentre infuria il dibattito sull’impeachment e ancora non si sono spenti gli echi del Russiagate, Facebook fa sapere che non farà il fact-checking ai post dei politici perché possono essere di “interesse pubblico”.

“Non crediamo sia per noi appropriato fare da arbitro al dibattito politico, non vogliamo impedire che il discorso di un politico raggiunga il suo elettorato”, spiega Nick Clegg, ex vice premier britannico ora a capo della comunicazione globale della società. Una presa di distanza comune a YouTube e Twitter.

Dopo le interferenze della Russia nelle elezioni presidenziali del 2016 e tutto il dibattito sulle fake news che si è sviluppato, Facebook e altri big del web hanno messo in campo un sistema di verifica con moderatori e testate giornalistiche, anche in Italia. E reso più chiari gli investimenti dei politici nelle pubblicità sulla piattaforma.

Ora il social annuncia che non adotterà più la verifica sui contenuti pubblicati dai politici, a differenza di quanto accade per il resto degli utenti. Sarà fatta una eccezione per quei post “che possono causare violenza e danni nel mondo reale”, quelli a pagamento, cioè gli annunci, e quelli già identificati come falsi, a cui la piattaforma aggiungerà un rimando alla verifica dei fact-checkers.

“Non è un segreto che nel 2016 abbiamo fatto degli errori ma abbiamo imparato la lezione – dice Clegg – So che alcune persone diranno che dovremmo andare oltre. E che abbiamo torto nel permettere ai politici di usare la nostra piattaforma per dire cose cattive o false. Ma immaginiamo il contrario: sarebbe accettabile che una società privata si autoproclami arbitro delle affermazioni dei politici? Non credo lo sarebbe”.

Anche YouTube ha preso una posizione simile. “Lasceremo online i video dei politici perché pensiamo sia importante vederli”, ha spiegato il Ceo Susan Wojcicki.

Mentre Twitter, social su cui spesso irrompe Trump, ha recentemente deciso di non eliminare i tweet offensivi dei politici ma di contrassegnarli con una nota che spiega perché infrangono le regole.

(di Titti Santamato/ANSA)