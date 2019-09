(ANSA) – VENEZIA, 26 SET – Niente moda low cost o souvenir di bassa gamma ‘made in China’: chi vorrà aprire un negozio in Piazza San Marco o Rialto, a Venezia, dovrà rispettare i vincoli di una delibera approvata oggi dall’amministrazione comunale. Il provvedimento, votato all’unanimità e che ora passerà all’esame della Regione per il via libera definitivo, vuole tutelare e valorizzare il patrimonio culturale dell’area marciana e di Rialto, “per non far perdere alla città antica – sottolinea l’amministrazione municipale – la sua autentica identità”.