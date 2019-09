(ANSA) – ROMA, 26 SET – Ha accoltellato più volte un vigilante e, dopo averlo disarmato, ha usato la sua pistola per spararsi alla testa. Paura nel pomeriggio sotto a un tunnel nei pressi della stazione di Roma Tiburtina. L’aggressione si è consumata all’ora di punta davanti agli occhi atterriti di passeggeri che, abitualmente, viaggiano in metro o prendono il treno. “Un ragazzo si è tolto la vita sotto al tunnel della metro. Ha ancora la pistola in mano” avrebbe detto una persona dando l’allarme al Nue 112. Sul posto è intervenuta la polizia e il 118 che ha trasportato il vigilante ferito in ospedale. L’uomo, una guardia giurata 55enne di un istituto di vigilanza privato in servizio nella stazione ferroviaria, è stato accoltellato più volte al collo ed è in gravi condizioni. Ancora da identificare l’aggressore. Dovrebbe trattarsi di un extracomunitario. La polizia, che indaga sulla vicenda, è al lavoro anche per accertare i motivi che l’hanno spinto ad accoltellare il vigilante e poi a farla finita con un colpo di pistola alla testa.