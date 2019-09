SAN PAOLO. – Eduardo Bolsonaro, figlio del presidente brasiliano Jair Bolsonaro, ha condiviso su Twitter una foto falsa di Greta Thunberg, e ha accusato la giovane attivista ambientalista svedese di essere finanziata da una fondazione di George Soros, che ha definito “un finanziatore delle cause della sinistra internazionale”.

L’immagine rilanciata da Bolsonaro junior – che è deputato federale ed è stato nominato dal padre ambasciatore negli Usa, anche se la designazione non è stata ancora approvata dal Parlamento – è un montaggio di due foto diverse: una nella quale si vede Greta che sta facendo uno spuntino mentre viaggia in treno in Danimarca, pubblicata dalla stessa attivista su Instagram a gennaio, e un’altra, sovrapposta sul finestrino del treno, nella quale si vedono bambini africani in un campo di rifugiati.

Quest’ultimo scatto è stato ripreso da un fotógrafo della Reuters nel 2007.

Nel tweet che accompagna il montaggio fotografico il figlio del presidente ha scritto: “‘Mi avete rubato la mia infanzia’, dice la ragazzina finanziata dalla Open Society di George Soros”, in allusione al discorso che Greta ha fatto durante il summit sul cambiamento climatico nella sede delle Nazioni Unite.

Insieme all’immagine, Bolsonaro junior ha condiviso un testo nel quale si afferma che Greta “appare spesso in compagnia dell’attivista adolescente tedesca Luisa Neubauer, di 23 anni, portavoce di una Ong fondata con i fondi della Open Society del miliardario George Soros, un filantropo noto come finanziatore delle cause della sinistra internazionale e movimenti sociali in Brasile, come la Fondazione Marielle Franco”.

Secondo Uol, il portale news della Folha de Sao Paulo, anche questa informazione è falsa. L’ipotesi di un legame fra Soros e Greta, scrive il sito, sarebbe anch’essa nata da una immagine falsa: una foto di un incontro fra la giovane svedese e Al Gore, pubblicata ancora una volta sulla sua pagina di Instagram, è stata manipolata per sostituire la faccia dell’ex vicepresidente americano con quella di Soros.