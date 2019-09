Maria Eugenia Alvarez González affronta con un linguaggio semplice e comprensibile temi di attualità e interesse per le nostre Comunità all’Estero. Laureata in Giurisprudenza presso l'”Universidad Autónoma” di Madrid e l’”Università degli Studi di Cagliari” é regolarmente iscritta all’Albo degli Avvocati del Foro di Cagliari e nell”’Ilustre Colegio de Abogados de Madrid”. Esercita la profesione forense sia in Italia sia in Spagna. E’ “Tutor-formatore referente” in Italia della “Universidad Internacional de la Rioja” (UNIR) ed è assessora legale del Com.It.Es Madrid.

Redazione Madrid