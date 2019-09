(ANSA) – ROMA, 27 SET – La banda musicale della Guardia di Finanza, nell’ambito delle celebrazioni per la festività del Santo Patrono del Corpo San Matteo ieri sera si è esibita in un concerto nel cortile interno del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La cerimonia, tornata nel Palazzo delle Finanze di via XX Settembre dopo l’esibizione del 2003, si è svolta alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri e del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana. Fondata nel 1926, la Banda Musicale della Guardia di Finanza, diretta dal Maestro Colonnello Leonardo Laserra Ingrosso, è composta da 102 elementi provenienti da conservatori italiani ed accuratamente selezionati tramite concorso nazionale. Durante la sua lunga attività concertistica, la Banda del Corpo si è esibita nelle più prestigiose istituzioni musicali italiane, ma anche in tournee in Germania, Lussemburgo, Svizzera, Belgio, Francia, Stati Uniti ed Emirati Arabi. (ANSA).