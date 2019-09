(ANSA) – PARIGI, 27 SET – L’incendio divampato la notte fra mercoledì e giovedì a Rouen, nel nord della Francia, in una fabbrica chimica, è spento: lo hanno annunciato le autorità locali questa mattina. L’incendio non ha fatto vittime ma ha suscitato timori di inquinamento della Senna. La nube scura che si è levata dallo stabilimento in fiamme ha raggiunto i 22 km di lunghezza sulla zona di Rouen, dove i 500.000 abitanti sono stati invitati ieri a rimanere in casa. Lo spegnimento è stato confermato dalla prefettura e dai pompieri, i quali hanno comunque deciso di mantenere un presidio importante sul sito della fabbrica “Lubrizol”, che produce additivi per carburante, da dove sale ancora un leggero fumo bianco e persiste un “odore sgradevole”.