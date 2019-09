(ANSA) – ROMA, 27 SET – Grande legame con Totti e rispetto per i mostri sacri della storia giallorossa. Il talento romanista Lorenzo Pellegrini si confessa in un’intervista esclusiva a Dazn. “Mai parlato della 10 con Totti, dice il giovane centrocampista. Per me -prosegue Pellegrini- è un amico: posso contare su di lui nelle difficoltà, siamo molto schietti e questo ci aiuta ad avere un bel rapporto. Lui è una leggenda e quando crescevo era già Francesco Totti. Il 7 per me è importante, perché era di Bruno Conti. Se Totti viene da me tra 5 anni e mi dà in mano la 10? Non si rifiutano le proposte di Francesco… Ma chissà: il futuro è bello perché non lo conosciamo. De Rossi lo sento sempre. Ci manca tanto, glielo dico tutte le volte. Ha fatto una scelta da Daniele: mai banale, che gli fa onore”.