(ANSA) – ROMA, 27 SET – Mattinata di recupero tra palestra e piscina per la Nazionale Italiana Rugby nel suo ultimo giorno a Fukuoka. Gli Azzurri, dopo la bella prestazione fornita ieri all’Hakatanamori Stadium dove hanno superato con un netto 48-7 il Canada, oggi si trasferiscono a Shizuoka, sede del terzo incontro dell’Italia alla Rugby World Cup contro il Sudafrica in calendario venerdì 4 alle 18.45 locali (11.45 italiane). “E’ una sensazione incredibile aver realizzato una meta al Mondiale con la maglia dell’Italia. Sono contento di aver fatto vedere oggi di cosa posso fare da numero 8 – ha dichiarato Braam Steyn nella zona mista post partita – e di aver contribuito al lavoro di squadra. Sono felice che oggi tutti insieme abbiamo mostrato in campo quello per cui ci siamo preparati. Dobbiamo continuare su questa strada. Ci siamo divertiti in campo e abbiamo lavorato come una squadra vera. Adesso sta a noi cercare di mantenere questa condizione e cercare di sfruttarla al meglio in vista dei prossimi impegni”.