(ANSA) – MILANO, 27 SET – Il settore giovanile dell’Inter è stato premiato dalla Uefa con il titolo di ‘Miglior club professionista’ del Grassroots Awards 2019. È il secondo riconoscimento per le attività legate a Scuola Calcio, Inter Grassroots Program e Centri di Formazione, dopo quello della Figc a giugno. “Questo premio – si legge nella motivazione resa nota dal club – viene assegnato alle società che oltre alla propria attività professionistica, si impegnano in un’agenda ricca di specifiche iniziative sociali a dimostrazione dell’impegno del club per le comunità locali e l’attività di base”. “Questo premio – commenta Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile dell’Inter – è motivo di grande orgoglio. Per noi ricevere il premio nel decimo anno dalla nascita dei Centri di Formazione assume un significato speciale. Inoltre, tutto ciò rappresenta un grande stimolo per continuare con crescente impegno il lavoro che quotidianamente svolgiamo per la crescita e la formazione dei nostri ragazzi”.