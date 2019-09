(ANSA) – SASSARI, 27 SET – Una bidella della scuola dell’infanzia di Santa Vittoria, a Sennori (Sassari), è rimasta ferita dal crollo del cancello dell’istituto scolastico. La donna, poco prima delle 8, stava aprendo il cancello scorrevole per l’ingresso a scuola: per cause che sono ancora in fase di accertamento il cancello è fuoriuscito dalla guida e si è rovesciato travolgendola. Sul posto sono accorsi 118 e i carabinieri, la donna è stata trasportata al pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari. Non ha riportato gravi ferite, solo qualche lieve lesione ed escoriazione. “Quel cancello è stato sostituto proprio prima dell’inizio dell’anno scolastico”, spiega il sindaco di Sennori, Nicola Sassu. “Come ogni anno prima dell’inizio delle lezioni facciamo una ricognizione in tutte le scuole per controllare se ci siano interventi di manutenzione da svolgere”. (ANSA).