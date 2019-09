(ANSA) – ROMA, 27 SET – C’è anche l’Italia a competere per l’assegnazione dei FEI Awards 2019, i riconoscimenti assegnati ogni anno dalla Federazione Equestre Internazionale a chi si è distinto maggiormente, nei rispettivi ruoli e nelle varie competenze, per affermare e contribuire allo sviluppo degli sport equestri a livello mondiale. Unica rappresentante azzurra inserita nelle nomination delle 5 sezioni previste dalla FEI (Miglior atleta, Miglior groom, Astro nascente, Contro la sorte e Solidarietà) è la 19enne Costanza Laliscia, campionessa europea di endurance a agosto a Euston Park. Costanza, che concorre per il Longines FEI Rising Star, la categoria Astro nascente, dovrà misurarsi con l’irlandese Wachman (16 anni – salto ostacoli), il colombiano Clavijo (19 anni – volteggio) e la tedesca Rothenberger (20 anni – dressage). Laliscia arriva ai Fei Awards dopo 118 gare con 26 vittorie, 50 podi e 78 piazzamenti nella top ten gareggiando in Argentina, Belgio, Emirati Arabi, Francia, GB, Olanda, Portogallo, Slovacchia e Spagna.