(ANSA) – NAPOLI, 27 SET – “Con il Cagliari la palla non voleva entrare, queste sconfitte fanno male ma sono sicuro che avremo una reazione contro il Brescia, vogliamo dimenticare subito e vincere”. Così il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski. “Pensare ai calcoli per lo scudetto è presto, noi dobbiamo guardare a noi stessi, fare il nostro percorso e vincere il più possibile”, ha aggiunto Zielinski, che ha parlato anche del suo rinnovo di contratto. “Il mio procuratore sta trattando con la società. Io cerco di fare il massimo in campo, vedremo poi cosa succederà”. Quanto a Balotelli, avversario domenica “è un giocatore – ha spiegato – che mi è sempre piaciuto. E’ un grandissimo. A tratti ha dimostrato il suo valore. Tonali? Penso che abbia un grande futuro davanti a sé. Diventerà un campione”. Ultimo passaggio sul sogno scudetto: “Farmi un tatuaggio se vincessimo? Lo chiederei a mia madre ma dobbiamo vincere tante partite per arrivarci. Farei volentieri un tatuaggio per lo scudetto perché rimarrebbe nella storia del calcio”.