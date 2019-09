(ANSA) – TORINO, 27 SET – “Siamo contenti che Barzagli sia entrato nello staff. Il primo incarico sarà curare la fase difensiva individuale di alcuni”. Sarri commenta l’ingresso dell’ex difensore bianconero e della Nazionale nel suo staff tecnico, quattro mesi dopo il suo addio al calcio: “Ho parlato con lui a fine giugno, ma mi ha chiesto di rinviare la risposta definitiva per impegni personali – ha commentato l’allenatore bianconero -. A settembre è arrivata la risposta positiva: si occuperà inizialmente dei singoli calciatori, come Cuadrado che da terzino può crescere ancora molto in certe posture difensive”.