(ANSA) – BERGAMO, 27 SET – “Zapata è in una condizione stratosferica”. Dopo aver aperto le danze a Roma mercoledì, il centrattacco dell’Atalanta incassa le lodi del suo allenatore alla vigilia del Sassuolo: “Già l’anno scorso era determinante, il miglior realizzatore. Quest’anno mi sembra sia addirittura superiore – spiega Gian Piero Gasperini -. Ha una forza e una qualità, nel gioco, negli assist e nei passaggi, anche nell’aiutare la squadra, assolutamente straripanti. Sicuramente è tra i top della serie A e non solo in attacco: si avventa su ogni palla con esuberanza”.