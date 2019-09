ANSA) – ROMA, 27 SET – Telecamere sugli autobus in collegamento con le sale operative delle forze dell’ordine; telefonini in dotazione ai verificatori di Atac e successivamente anche ai 5.600 autisti per l’uso di una app dedicata alle chiamate di emergenza al 112 Nue; dotazione di cabine protette (al momento sono quasi 1070 su 1.500 mezzi in circolazione) su tutti i bus capitolini; potenziamento dei servizi di vigilanza sulle tratte più sensibili, anche col supporto della vigilanza privata; intensificazione dei corsi di formazione del personale viaggiante, a cura delle Forze dell’Ordine, per la gestione delle emergenze e l’uso dei sistemi di alert. Dopo l’escalation di aggressioni agli autisti dei mezzi pubblici di Roma culminate nello sciopero di due ore indetto ieri dai conducenti, la prefettura ha voluto dare un segnale intensificando la collaborazione tra Atac e Forze di Polizia.