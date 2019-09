CARACAS – Esta semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ratificó su apoyo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, por el trabajo que realizado para recuperar la democracia de su país, desde el pasado 23 de enero.

El jefe de Estado estadounidense también elogió a los países de Latinoamérica que respaldan al presidente Guaidó y que buscan una solución a la crisis política, social y económica que atraviesa el país petrolero.

De igual forma, el Trump aumentó el financiamiento a la oposición y prohibió a los altos funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro ingresar a su país.

Todas estas acciones las hizo públicas Trump, en un encuentro que se realizó en Nueva York, al margen de la celebración de la reunión anual de líderes mundiales de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En la cita se encontraban presidentes latinoamericanos y Trump en nombre de las naciones manifestó que reconocen a Guaidó como legitimo mandatario de Venezuela. Afirmó que las naciones que lo reconocen forman parte de “una coalición histórica”.

Según un alto funcionario, la reunión que se realizó en la ciudad estadounidense fue parte de los esfuerzos del Gobierno de Trump para mantener el tema venezolano a “cabeza de la agenda internacional”.

“Estamos dando millones y millones de dólares en ayuda, no es lo que queremos (…) pero tenemos que hacerlo. La gente está muriendo, no tienen comida, no tienen agua, no tienen nada”, dijo Trump en conferencia de prensa el miércoles.

Estados Unidos le estaría dando a Guaidó 52 millones de dólares para financiar a su gobierno, parte de esos recursos eran del aporte previsto para los países de América Central, dijo el miércoles el director de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Mark Green.

Guaidó y sus aliados latinoamericanos consideran a Maduro una amenaza a la estabilidad regional, y en su discurso ante la Asamblea General el miércoles, el presidente colombiano, Iván Duque, dijo que daría a la ONU un dossier que demuestra que Maduro estaría apoyando a rebeldes armados colombianos.