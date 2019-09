(ANSA) – ROMA, 27 SET – Il derby di domani sera tra Atletico e Real Madrid è il piatto forte del prossimo turno della Liga. Il Real, dopo il ko in Champions a casa del Psg, si è risollevato in campionato con due vittorie contro il Siviglia e l’Osasuna che l’hanno riportato in vetta alla classifica da solo. “Domani giocheremo per vincere – ha assicurato Zinedine Zidane, tecnico dei Blancos – La nostra filosofia resta sempre la stessa. Avremo difficoltà contro un avversario molto forte, ma le avranno anche loro”. Il portiere Courtois non si discute: “Siamo tutti sulla stessa barca. Tutto quello che voglio dai miei giocatori è che siano sempre preparati”. La squadra di Diego Simeone arriva dal successo a Maiorca, ma dovrà fare a meno di Morata, squalificato. “Queste partite sono decise da dettagli – è il parere dell’argentino – Il Real è migliorato molto, immagino che continuerà così. Hanno giocatori molto bravi e se riescono a sfruttare gli spazi diventa complicato fermarli”.