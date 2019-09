CARACAS – El presidente de Fedecámaras Ricardo Cusanno indicó que no puede haber ninguna posibilidad de recuperar la economía venezolana, cuya industria trabaja con entre 10% y 15% de capacidad instalada, sin restablecer la capacidad crediticia de la banca.

Cusanno señaló que el sistema bancario no puede prestar ni 50 millones de dólares para un proyecto importante y añoró una banca que había llegado a ser reconocida por su modernidad, capacidad financiero y vanguardia, hoy tan “minimizada”.

“Sin crédito no se reactiva el crecimiento económico y el consumo. La capacidad de crédito es vital que se regenere, a escala nacional e internacional, para que el país tenga la oportunidad de ser competitivo otra vez”, señaló Cusanno.

En el caso de la dolarización informal de la economía venezolana es una consecuencia lógica de la pérdida del valor del bolívar, de manera que las personas buscan una moneda que funcione como protección; no obstante, considera que este proceso no es sostenible en el tiempo si no se formaliza y se sustenta en normas legales claras.

“No hay un sistema para regular la circulación de dólares en el país. No se pueden hacer depósitos formales, y la situación actual crea problemas de riesgo a la banca. Esos recursos no sirven para pedir créditos. Estamos realmente en una economía fantasma que da dinamismo a unos pocos”, enfatizó.

Cussano explicó que la economía no puede sostenerse sin negociación “No hay forma de que el empresariado se mantenga vigente y se pueda reflotar la economía sin consensos amplios y los consensos no se construyen a palos. La economía no puede resurgir sin negociación, porque estamos en un país devastado por negligencia y corrupción”.

Refiriéndose a otros temas importantes subrayó que no deben ser politizados, como es el caso de la ayuda humanitaria, la cual tiene que entrar al país sin discriminar de donde venga o quien la done.

El empresario recordó que de 620.000 empresas que había en 1998, ahora solo quedan 250.000, las cuales subsisten porque queda algún mercado o por responsabilidad con la organización.