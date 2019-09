La diputada a la AN, Adriana Pichardo, en compañía de Delsa Solórzano, aseguró que la AN será garante de que se cumpla la visita de la comisión de DDHH de la ONU a las cárceles, luego que Jorge Valero afirmara que el oficialismo no colaborará con esta misión.

“Para nosotros es muy importante que aquí se exija la visita muy dependiente y no controlada y que tengan a acceso a todos los centros de reclusión donde mantienen a los presos políticos”, indicó Pichardo en rueda de prensa.

En ese sentido dijo que comienza a labrarse “un camino más claro para que las víctimas tengan justicia en el menor tiempo en las justicias internacionales”.

Por otro lado agradeció a la Unión Europea por las sanciones al chavismo “principalmente a cuatro de los principales violadores de DDHH en este país”. “El tema de los Derechos Humanos en el país ya empieza a ser una bandera para todo el hemisferio y que no era mentira las veces que levantamos la voz por esto”, puntualizó Pichardo.