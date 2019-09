ROMA. Ha scoperto la passione per il bartending circa dieci anni fa mentre lavorava come cameriera in un bar di Singapore e stanotte ha vinto la ‘Champions League’ della categoria: la Diageo World Class Bartender of the Year 2019, trionfando su oltre 50 bartender finalisti provenienti da tutto il mondo.

É una barlady il miglior bartender del mondo. Si chiama Bannie Kang, è originaria della Corea del Sud, ma è attualmente in forza all’ANTI:DOTE, cocktail bar del Fairmont Hotel di Singapore.

Bannie Proviene da una famiglia che le ha trasmesso una particolare attenzione ad una dieta salutare, ed è per questo che i suoi cocktail sono spesso ideati per avere effetti benefici sulla persona e sull’ambiente circostante.

L’ambito premio di questa notte le arriva dopo vari riconoscimenti. Per i prossimi 12 mesi Bannie viaggerà come Global Ambassador dei brand Reserve Diageo, il portfolio di marchi Diageo che comprende solo gli spirit ultra-premium dell’azienda.

Durante l’anno, la competizione globale Diageo World Class ha visto sfidarsi a colpi di cocktail migliaia di bartender da tutti i continenti, prima della gran finale appena disputata, in cui erano rimasti solo i 53 migliori barman provenienti da diverse nazioni.

I concorrenti hanno partecipato ad una serie di sfide per quattro giorni tra Olanda e Scozia, dove Bannie Kang è stata incoronata come migliore bartender al mondo nel suggestivo quartiere west end di Glasgow.

Simon Earley, Head of Diageo World Class, ha commentato: “L’edizione di quest’anno è stata tra le più competitive di sempre. Le abilità e il talento dei bartender in gara ci hanno davvero impressionato. La vittoria finale di Bannie Kang è stata meritatissima: la sua tecnica, la sua tenacia e la sua creatività sono state una costante durante questi quattro giorni.

” Sin dalla sua prima edizione, nel 2009, la competizione Diageo World Class ha svolto un ruolo primario nel trasformare e plasmare la cultura dei cocktail a livello globale. Da allora, più di 300.00 bartender da tutto il mondo sono stati ispirati, formati e supportati da World Class. Bannie Kang diventa ora l’undicesimo bartender d’elite a entrare nella prestigiosa Hall of Fame di World Class.

Durante la finale è stata anche svelata la sede della prossima edizione: la dodicesima finale globale Diageo World Class Bartender of the Year si svolgerà a Sidney nel 2020.