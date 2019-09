(ANSA) – ROMA, 28 SET – Tiger Woods torna sul green dopo l’intervento al ginocchio sinistro volto a risolvere un piccolo problema alla cartilagine. Il campione californiano ha ricevuto l’ok dai medici per ricominciare ad allenarsi a pieno ritmo. “Big Cat” non ha perso tempo e ha giocato le prime nove buche per prendere nuovamente confidenza con fairway e green. “Sono ancora dolorante – l’ammissione del numero otto del world ranking – ma finalmente posso tornare a praticare e a riavere la mia muscolatura”. Sono passati esattamente due mesi dall’operazione con Woods che dovrebbe tornare protagonista sul PGA Tour allo Zozo Championship (24-27 ottobre) in Giappone. (ANSA).