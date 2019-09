(ANSA) – ROMA, 28 SET – Nel World Junior Girls Championship, il campionato mondiale Under 18, l’Italia in rosa conquista due medaglie di bronzo. Nell’Ontario, in Canada, le azzurre – guidate dall’allenatore Roberto Zappa – nella gara a squadre hanno ottenuto, con Alessia Nobilio, Benedetta Moresco e Carolina Melgrati, il terzo posto senza però riuscire a bissare l’oro del 2018, andato questa volta alla Corea che, con 563 (-13) colpi, ha superato la concorrenza della Thailandia, seconda con 567 (-9) davanti all’Italia (573, -3). Doppia gioia per la Nobilio, salita sul terzo gradino del podio (282, -6) anche nella gara individuale che ha visto il trionfo della thailandese Atthaya Thikitul (277, -11) e l’argento della coreana Yee Woo Lee (279, -9). (ANSA).