(ANSA) – TUNISI, 28 SET – Il ballottaggio per le elezioni presidenziali tunisine si terrà il 13 ottobre. Lo ha annunciato a France 24 il presidente della Commissione superiore indipendente per le elezioni (Isie), Nabil Baffoun. Il 6 ottobre prossimo si terranno invece le elezioni per il rinnovo del parlamento. A sfidarsi il 13 al secondo turno saranno il giurista conservatore Kais Saied, indipendente, che al primo turno ha totalizzato il 18,4% dei voti, e il magnate populista Nabil Karoui, in carcere dal 23 agosto scorso con le accuse di riciclaggio e per evasione fiscale e riciclaggio di denaro, che ha ottenuto il 15,5% delle preferenze.