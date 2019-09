(ANSA) – PALERMO, 28 SET – Inserito nel patrimonio dell’Unesco per l’elevatissima biodiversità e le peculiarità endemiche della flora e della fauna, l’arcipelago di Socotra, una sorta di ‘Galapagos dell’Oceano Indiano’, sintesi di tre culture, araba, indiana e africana, a 350km dalle coste martoriate dello Yemen, corre il rischio di essere travolto dalla speculazione edilizia. Nonostante i suoi primati, infatti, l’arcipelago vive una crisi non solo per via dei cicloni ma anche per le nuove e recenti costruzioni che stanno alterando i fragili habitat naturali. A lanciare l’allarme, a Palermo, è stato il Governatore Ramzi Mahroos, tra gli ospiti dell’evento ‘Socotra in Sicilia’ in corso fino al 6 ottobre. “Socotra è esposta agli uragani, questo è noto – ha detto Mahroos – si rinnova però e si diffonde sempre più la presenza di costruzioni su zone del territorio considerate aree protette e dove è vietato fabbricare. Stiamo facendo del nostro meglio per evitarlo, ma non abbiamo un reale potere per fermare questo processo”.