(ANSA) – PECHINO, 28 SET – Alle porte del 70/mo anniversario della fondazione della Repubblica popolare del primo ottobre, la sicurezza a Pechino è stata ulteriormente rafforzata nell’ultimo weekend di prove della più grande parata militare fatta in Cina. Martedì sfileranno 15.000 militari, oltre 160 aerei e 580 pezzi di “equipaggiamenti militari d’alto livello” a Chang’an Avenue, la principale arteria della capitale, e a piazza Tiananmen. Il presidente Xi Jinping terrà un discorso sui successi della nazione e sul suo futuro, impartendo ottimismo in una fase di scenari incerti per la guerra commerciale con gli Usa, per l’economia interna e per le proteste di Hong Kong. Pechino si è progressivamente fermata da quando sono iniziate le prove notturne della parata a inizio mese: i flussi di 700-800.000 visitatori quotidiani per cure mediche si sono via via esauriti e le donne prossime a diventare mamme hanno anche anticipato i ricoveri con la circolazione stradale limitata ai mezzi autorizzati. Forti le restrizioni anche per i residenti.