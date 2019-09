(ANSA) – ROMA, 28 SET – “Per me il problema della condizione fisica non esiste, una settimana fa venivamo elogiati per questo e ora dopo una sconfitta si batte il tasto su questo. Una media gol di due reti subite a partita non ci piace e ci stiamo lavorando. È anche un dato di fatto che questa è una squadra che fa molti gol, dobbiamo lavorare per trovare un equilibrio”. Alla vigilia della trasferta di Lecce, l’allenatore della Roma Paulo Fonseca torna così ad analizzare della sconfitta con l’Atalanta di mercoledì sera, primo ko della sua gestione in giallorosso. “Abbiamo parlato, abbiamo fatto un’analisi congiunta per capire cosa non aveva funzionato e cosa dobbiamo migliorare”. Rispondendo a chi gli chiede se rifarebbe la scelta di puntare sulla difesa a tre contro i nerazzurri, Fonseca ribadisce: “Non è stato un problema di modulo, spesso quello che conta è la dinamica di gioco. Non escludo di impiegare la difesa a tre di nuovo”, precisa Fonseca, che in vista della gara di domani specifica: “Probabilmente farò dei cambi”.