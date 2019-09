(ANSA) – ROMA, 28 SET – “Se il governo deciderà di incoraggiare la moneta digitale attraverso sconti fiscali, dovremo fare una cosa in più. Cambiare la norma e abbassare le commissioni sulle carte di credito e di debito, che vanno dimezzate, stabilendo per legge un tetto massimo, senza alcun minimo per transazione”. Lo scrive su Twitter il leader di Italia viva Matteo Renzi.