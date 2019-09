(ANSA) – BERLINO, 28 SET – Migliaia di persone, almeno 25 mila secondo gli organizzatori, sono scesi in piazza oggi in Svizzera sull’onda dei Fridays for Future, per chiedere misure che contrastino il cambiamento climatico. I manifestanti, che si sono radunati a Berna, hanno chiesto alle autorità di imporre lo stop all’utilizzo dei combustibili fossili, ed alle banche svizzere di interrompere i finanziamenti alle compagnie petrolifere, che estraggono carbone e gas. Per le strade c’erano tanti giovani ma non solo. Tra gli slogan, “Stop denying, Earth is dying (basta negare, la Terra sta morendo)” e “Non c’è un pianeta B”.