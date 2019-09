(ANSA) – ROMA, 28 SET – Comincia con due sconfitte l’avventura delle franchigie italiane che prendono parte al Guinness Pro 14 di rugby, l’ex Celtic League. Il Benetton Treviso ha perso in casa, a Monigo per 32-27 contro i pluricampioni d’Europa irlandesi del Leinster, giocando in 14 dal 49′ per l’espulsione di Tavuyara, che si è scontrato con Kearney mentre quest’ultimo era in aria nel tentativo di prendere l’ovale. L’arbitro Whitehouse lo ha ritenuto un fallo da rosso, così i Leoni veneti sono rimasti con l’uomo in meno, tenendo comunque botta. E’ andata peggio alle Zebre, tornate alla tradizionale divisa bianconera, che a Edimburgo hanno perso per 50-15. Sia Treviso che il XV di base a Parma hanno giocato privi dei loro giocatori che stanno disputando i Mondiali in Giappone con la nazionale italiana.