(ANSA) – ROMA, 28 SET – “Sarebbe troppo bello fare sempre primi tempi così. Stiamo crescendo, anche davanti. Volevamo poi gestire il secondo tempo, risparmiando un po’ di energie anche in vista di martedì. Ma non lo abbiamo fatto bene, abbiamo sprecato tanti palloni anche scioccamente: avremmo potuto fare di più, e mi dispiace. E poi questo non significa fermarsi, così anzi si finisce per spendere di più”. Nonostante il netto successo della sua Atalanta sul campo del Sassuolo, a Gian Piero Gasperini non è piaciuto l’atteggiamento della sua squadra nel secondo tempo, e lo sottolinea dai microfoni di Dazn. “Il calcio è strano, indipendentemente dal risultato bisogna rimanere sempre concentrati – dice ancora Gasperini, che poi parla della ‘rosa’ a sua disposizione -. C’è una base molto forte, ma abbiamo allargato il numero dei titolari. Non sono troppi e riesco a gestirli bene, tanto da fare con 16-17 giocatori anche tre partite a settimana. Non servono rose da 25”.