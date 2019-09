(ANSA) – ROMA, 29 SET – Arriva una medaglia per l’Italia nella 50 chilometri di marcia ai Mondiali di Doha. L’azzurra Eleonora Giorgi è terza nella gara più lunga, svolta nel cuore della notte e in condizioni ambientali difficili per il caldo. Sulle strade della capitale del Qatar, la trentenne lombarda in 4h29:13 corona il suo sogno al termine di una prova di carattere, in cui riesce a superare alcuni momenti di crisi per mantenere il vantaggio nei confronti delle inseguitrici. La gara è stata vinta dalla cinese Liang Rui in 4h23:26 davanti alla connazionale Li Maocuo, argento in 4h26:40. Quarta l’ucraina Olena Sobchuk, giunta a oltre quattro minuti di ritardo dalla Giorgi. Non hanno completato la gara le altre due azzurre Nicole Colombi e Mariavittoria Becchetti.