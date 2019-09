(ANSAmed) – TEL AVIV, 29 SET – Lo Shin Bet (sicurezza interna) e l’esercito israeliano hanno annunciato che sono stati arrestati tre palestinesi sospettati di aver organizzato l’attentato terroristico in cui lo scorso 23 agosto alla fonte di Dolev in Cisgiordania fu uccisa la ragazza israeliana (17 anni) Rina Shnerb e feriti il padre e il fratello. I tre – tutti del Fronte popolare per la liberazione della Palestina (Fplp) – sono stati catturati, dopo una lunga caccia, in una vasta operazione nel distretto di Ramallah in Cisgiordania. Lo Shin Bet ha fatto sapere che la cellula di cui facevano parte i tre stava progettando altri attacchi. Il suo presunto capo – è stato aggiunto dai media – è stato portato in ospedale in condizioni critiche dopo un interrogatorio dello Shin Bet. Altri membri del Fplp sono stati stati arrestati in altre operazioni analoghe nelle scorse ore in tutta la Cisgiordania da parte dell’esercito.