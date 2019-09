(ANSA) – ROMA, 29 SET – L’Uci, la Federazione internazionale di ciclismo, ha deciso di accorciare il percorso della prova in linea dei professionisti ai Mondiali dello Yorkshire, in programma oggi, a causa della forte pioggia che continua a cadere. La corsa quindi, da Leeds a Harrogate, si disputerà su 261 km, anzichè i 285 previsti inizialmente (con tratto in linea accorciato e 9 giri del circuito di Harrogate).