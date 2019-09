(ANSA) – BOLOGNA, 29 SET – Per Matteo Salvini, Lucia Borgonzoni sarà la candidata del centrodestra alle prossime Regionali. “La scelta è fatta, non c’è discussione”, ha spiegato il leader della Lega da Bologna, dove ha partecipato al Villaggio Coldiretti. E sull’ipotesi di un’alleanza tra Pd e M5s, ha commentato: “Me lo auguro, così gli italiani, come gli umbri e gli emiliano-romagnoli, sapranno chi premiare: questi sono d’accordo su nulla, tranne che sulla difesa della propria poltrona. Si accordino come vogliono, per noi non è un problema”. Per Salvini le elezioni di fine gennaio potranno rappresentare una svolta storica: “Per la prima volta in 50 anni ce la si gioca, finalmente la sinistra dimostra di avere paura”, ha sottolineato il numero uno del Carroccio, indicando in “merito e trasparenza” i punti chiave della prossima campagna elettorale. “Non ho citato le politiche familiari e il caso Bibbiano”, ha concluso: “Meritano un’attenzione tutta particolare”.