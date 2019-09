(ANSA) – ROMA, 29 SET – Colpo di scena al 28/o giro del Gp di Russia, quando Sebastian Vettel è costretto al ritiro per un problema tecnico. Il tedesco della Ferrari, che era in testa, ha effettuato il pit stop circa a metà gara e poco dopo ha dovuto parcheggiare la sua SF90 a bordo pista. Intanto, al giro 30 in testa alla corsa c’e’ la Mercedes di Lewis Hamilton davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas, alla Rossa di Charles Leclerc e alla Red Bull di Max Verstappen, tutti vicini per la virtual safety car determinata dallo stop di Vettel.