(ANSA) – WASHINGTON, 29 SET – L’amministrazione Trump sta indagando sulle email di decine di attuali o ex funzionari del Dipartimento di Stato che inviarono messaggi all’indirizzo privato di posta elettronica di Hillary Clinton quando era segretario di Stato. Lo rivela il Washington Post, parlando di almeno 130 funzionari contattati di recente dagli investigatori del Dipartimento una volta guidato dalla ex first lady. A loro sarebbe stato comunicato che le email in questione sono state retroattivamente secretate perché potrebbero costituire una violazione della sicurezza nazionale.