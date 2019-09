(ANSA) – NEW DELHI , 29 SET – Piogge monsoniche di particolare intensità continuano a colpire gli Stati del centro e del nord dell’India: secondo fonti ufficiali nel solo Uttar Pradesh, nelle ultime 24 ore, si sono contati 40 morti; altre 24 persone hanno perso la vita in Bihar. Dall’inizio delle stagione dei monsoni, lo scorso giugno, almeno 350 persone sono morte: normalmente le piogge cessano alla fine di settembre, ma gli esperti prevedono che quest’anno, per via dell’inizio tardivo del monsone, ci possa essere una coda nella prima settimana di ottobre.