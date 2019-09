(ANSAmed) – TEL AVIV, 29 SET – Il premier incaricato Benyamin Netanyahu e il leader di Blu-Bianco Benny Gantz si incontreranno mercoledì prossimo, dopo le festività del Capodanno ebraico, in un ultimo tentativo di formare un governo di unità prima che lo stesso Netanyahu rimetta l’incarico ricevuto dal presidente Reuven Rivlin. A chiamare Gantz, che si trova a Londra, è stato lo stesso Netanyahu, visto l’esito infruttuoso da parte dei team del Likud e di Blu-Bianco di trovare un’intesa nella riunione svoltasi questa mattina. L’appuntamento di mercoledì avviene in concomitanza con l’avvio dell’audizione di garanzia di Netanyahu per le accuse di corruzione e frode di cui è sospettato nelle quattro inchieste giudiziarie che lo riguardano. A questo proposito l’Avvocato dello Stato Avichai Mandelblit ha concesso a Netanyahu che sia il suo gruppo di avvocati a rispondere e anche che la stessa audizione si svolga in 4 giorni invece che in 2.