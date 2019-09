(ANSA) – ROMA, 29 SET – “Il cuneo fiscale è una necessità. Noi vogliamo ridurre la tassazione sul lavoro, per noi è un primo passo” per poi “impostare un lavoro di rimodulazione più ambizioso per ridurre le tasse sul lavoro e sull’impresa”, ispirato “ai principi della progressività”, partendo “dai redditi bassi e i ceti medi”. Così il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri a ‘Mezz’ora in più’ su Rai3, confermando che con la manovra sarà avviato “un intervento sul cuneo”.