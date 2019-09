(ANSA) – ROMA, 29 SET – Domenica di lavoro a Shizuoka per la nazionale di rugby, che ha cominciato ufficialmente a preparare la sfida col Sudafrica di venerdì prossimo allo Stadium Ecopa, terzo impegno degli azzurri al Mondiale in Giappone dopo le vittorie su Namibia e Canada. “Contro il Sudafrica vedremo una Italia con tanta grinta e determinazione. Siamo contenti delle due belle prestazioni fatte finora – afferma il mediano Tommaso Allan – ma sappiamo che non sarà abbastanza per passare il turno. Dovremo alzare il livello sui punti di incontro e in difesa ed essere sempre più performanti. Siamo positivi, crediamo nelle nostre potenzialità”.Allan era in campo nel 2016 a Firenze in occasione della storica vittoria sul Sudafrica: “Ora siamo più fiduciosi nel nostro attacco e si è sviluppato un maggior feeling tra tutti i giocatori: si vede che la squadra è molto più unita. Anche il Sudafrica è una squadra diversa rispetto a quella. Ci stiamo preparando al meglio per venerdì”.