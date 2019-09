(ANSA) – ROMA, 29 SET – Ore decisive per Aurelio Andreazzoli, solo tre punti nelle ultime quattro partite alla guida del Genoa. Il tecnico del Grifone rischia già l’esonero e circolano i nomi di Gattuso e Pioli, con Nicola e Ranieri sullo sfondo e lui ammette: “Sia chiaro, le responsabilità sono le mie, non dei ragazzi”, precisa in conferenza stampa il tecnico rossoblù dopo il 4-0 subito dalla Lazio. “Oggi ho visto una squadra che ha meritato nettamente di perdere contro una nettamente più forte. Sotto tutti i punti di vista, dell’organizzazione, tecnico, di carattere, per la risolutezza nell’andare a trovare le soluzioni. Ci siamo smarriti, dopo Cagliari abbiamo perso sicurezza e facciamo fatica a riproporre quello che facevamo prima. Siamo strutturati per giocare da squadra, non da individualità, perché in questa squadra di giocatori in grado di vincere una partita da soli non ce ne sono”.