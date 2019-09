(ANSA) – ROMA, 29 SET – “Giovedì riprende la discussione su una legge sulla cittadinanza, ma siamo lontani dall’avere un testo base. Ora in commissione ci sono altre priorità come una legge sul conflitto di interessi e il taglio dei parlamentari che approveremo martedì”. Lo scrive il deputato M5s e presidente della commissione Affari costituzionali Giuseppe Brescia su Facebook, pubblicando un suo colloquio con il Fatto quotidiano. “Come M5S, per presentare un nostro testo abbiamo un iter ben preciso da seguire, che passa anche dalla consultazione degli iscritti a Rousseau”, aggiunge.