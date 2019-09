(ANSA) – ROMA, 30 SET – Cauto ottimismo in casa Barcellona per il recupero di Leo Messi e Ousmane Dembèlè in vista del match di Champions contro l’Inter, in programma mercoledì sera alle 21. L’argentino e il francese, che hanno saltato l’ultima partita dei catalani in Liga, sono stati in grado oggi di completare parte dell’allenamento con il resto dei compagni di squadra, prima di proseguire con il loro piano di allenamento specifico. Messi e Dembelè avranno ancora un altro allenamento, domani pomeriggio, per convincere Valverde a inserirli tra i convocati. Secondo i media spagnoli, il problema muscolare di cui soffre Messi si starebbe risolvendo al meglio, almeno per strappare la convocazione.