(ANSA) – LONDRA, 30 SET – Nuovi motivi d’imbarazzo per Boris Johnson, chiamato in ballo da una nota giornalista britannica che gli rinfaccia a 20 anni di distanza di averle toccato “una coscia” durante una cena risalente al 1999. Episodio che l’attuale premier si è affrettato a smentire, ma che sta creando rumore sui media e al congresso Tory in corso a Manchester. La giornalista, Charlotte Edwardes, nel suo primo corsivo per il Sunday Times ha raccontato quasi en passant di un cena nella quale Johnson, allora suo collega e direttore del settimanale Spectator, dopo aver bevuto come gli altri commensali vari bicchieri di vino, avrebbe allungato una mano sotto il tavolo stringendole la gamba. Downing Street ha definito oggi a nome del primo ministro “non veritiero” il racconto. “Se il primo ministro non ricorda, vuol dire che su questo episodio ho una memoria migliore della sua”, ha controreplicato Edwardes.